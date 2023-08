Une adolescente tombe d'un pont de 10 mètres de haut pendant un feu d'artifice en Dordogne

Une jeune fille a fait une chute de 10 mètres ce lundi soir au Fleix en Dordogne. L'adolescente originaire de Gironde assistait au grand feu d'artifice de la commune avec sa famille lorsqu'elle est tombée du petit pont en pierre qui enjambe le ruisseau la Charente. D'après le maire de la commune, Lionel Lacombe, présent ce soir-là, elle a fait un pas en arrière et elle est passée par-dessus le petit parapet de pierre. Le ruisseau est à sec en ce moment et la jeune fille est tombée sur le sol

Les pompiers du GRIMP appelés

Il a fallu plusieurs minutes pour se rendre compte de la chute, car tout le monde avait les yeux rivés sur le spectacle et personne n'a rien entendu avec le bruit des artifices et la musique qui accompagne. Les pompiers ont été appelés, 15 personnes sont intervenues avec leurs collègues spécialisés du GRIMP (groupement d'intervention en milieu périlleux) pour sortir la jeune fille de là. Elle était consciente à l'arrivée des secours, mais elle est gravement blessée à cause de fractures. L'adolescente a été transportée sur l'hôpital de Bergerac.