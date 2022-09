Une adolescente percutée prés du Havre, la gendarmerie lance un appel à témoins

Dimanche après-midi 4 septembre 2022, sur la route de la gare, dans la commune de Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime), une adolescente marche le long de la départementale pour rentrer chez elle. Entre 16h45 et 17h une voiture qui arrive derrière elle dans le sens Saint-Romain-Epretot la percute et la pousse dans le fossé. Le véhicule poursuit sa route et laisse sur le bas de la route l'adolescente hagarde. A cinquante mètres de son domicile, la jeune fille sort seule du talus et rentre chez elle pour appeler les secours. Hospitalisée immédiatement, elle est victime d'un traumatisme crânien, d'une entorse à la cheville et de plusieurs contusions et a pu sortir de l'hôpital en début de semaine d'après la gendarmerie.

Aucune traces de freinage

Sur les lieux, il n'y aurait aucunes traces de freinage, d'après les forces de l'ordre. La victime qui a porté plainte, a décrit le véhicule "noir" et "de type monospace". Aussi afin de retrouver le conducteur, la gendarmerie lance un appel à témoins. Le numéro à contacter est le 02.35.20.50.13 (