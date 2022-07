Une adolescente portée disparue depuis le début de la semaine à Agde

Une jeune fille de 15 ans est portée disparue depuis ce lundi à Agde. Talia a été vue pour la dernière fois ce jour-là sur un quai de la gare de Béziers peu avant 19h. La jeune fille de corpulence normale, 1m65, cheveux long et châtains foncés et yeux bleus est partie sans son téléphone portable, et sans aucune affaire personnelle.

L'adolescente était avec son petit copain du même âge. Il pourrait s'agir d'une fugue. Aucune piste n'est pour autant écartée par les enquêteurs agathois.

Une disparition inquiétante a été signalée dès mercredi par sa maman qui se démène avec les proches et les amis pour la retrouver. Talia ne serait pas habituée à fuir de la sorte. Toutes les pistes sont envisagées. Le papa de son copain habite Grenoble en Isère. Ont-ils voulu le rejoindre ?

Le commissariat d'Agde va demander à examiner les caméras de vidéosurveillance de la gare de Béziers pour savoir si l'un et l'autre ont pris le train ce jour-là. Et si c'est le cas dans quelle direction ?

Toutes les personnes ayant aperçu la jeune fille sont priées d'appeler le commissariat d'Agde au 04.67.01.02.00.