Une adolescente tente de se suicider en direct sur Facebook

Une adolescente de quinze ans a tenté de se suicider en direct sur Facebook dans la nuit de mardi à mercredi, à Nevers, dans la Nièvre. C'est une amie, témoin de la scène sur le réseau social, qui a eu la présence d'esprit de prévenir les autorités. Les policiers ont sauvé l'adolescente de justesse.

C'est une déception amoureuse qui a poussé cette jeune fille, désespérée, à tenter de se tuer. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'adolescente, âgée de 15 ans, est chez elle, dans sa chambre, à Nevers, dans la Nièvre. Inscrite sur Facebook, elle décide de filmer sa mort en direct. Une de ses amies voit la scène et en comprend immédiatement la gravité. Cette amie, habitant à Paris, appelle immédiatement les pompiers. De la capitale, ils répercutent l'appel à l'aide dans la Nièvre.

Sur place, les pompiers de la Nièvre préviennent à leur tour les policiers. Ceux-ci arrivent chez les parents de la jeune fille peu après l'alerte et sont accueillis par la mère de l'adolescente, qui ne se doute pas un instant de ce qui se passe dans la chambre de sa fille. Il est près de minuit.

Inconsciente, elle ne respirait plus

L'ado est découverte "inconsciente, allongée sur le lit, présentant des traces de lacération sur le bras gauche et un foulard noué autour du cou", explique un porte-parole de la police. "Elle ne respirait plus, les policiers ont coupé le foulard pour la ramener à la vie" et réussi à la sauver in-extremis.

Le drame a été évité de justesse. La veille, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, avait annoncé son intention d'embaucher 3.000 personnes supplémentaires pour filtrer les contenus violents sur le réseau social. Ces dernières semaines, plusieurs meurtres ou suicides avaient été diffusés en direct sur Facebook, soulevant un vent de critiques contre le réseau social.