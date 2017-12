Orléans, France

Condamné pour abus de bien sociaux : Hervé Rétif, le patron de l'agence d'intérim Tempo à Orléans a été reconnu coupable ce mardi après-midi par le tribunal correctionnel d'Orléans. Une peine de 360 jours-amende à 700 euros a été prononcée à son encontre, soit un total de 252 000 euros. Le non-paiement d'un ou plusieurs jours-amende expose à autant de jours de prison ferme. Son tort ? Avoir détourné près de 900 000 euros au profit d'une autre de ses sociétés, ce qui avait fragilisé le groupe Tempo.

A Orléans, Hervé Rétif, 54 ans, n'est pas inconnu : fondateur de l'agence d'intérim Tempo en 2004, il est à la tête d'un groupe qui représente 300 emplois intérimaires en équivalent temps plein, avec des agences à Orléans, Artenay et Limoges. Hervé Rétif a aussi été, pendant un an, en 2016, le président du Lions Club Orléans Doyen. En juin 2012, il crée Abnoba - une société qui achète un domaine de chasse en Sologne dans le Cher (à Presly, près de Salbris).

D'importants prêts du Crédit Agricole

L'objectif est d'attirer, via des parties de chasse, de nouveaux clients pour Tempo. Et ça tombe bien, "la chasse, c'est ma passion", a reconnu Hervé Rétif à la barre, lors de l'audience en octobre... Sauf qu'un tel domaine, ça coûte cher : les frais de réception, les quads, le garde-chasse, le remboursement du prêt au Crédit Agricole... Si bien qu'au final, c'est Tempo qui règle les factures, factures que le procureur a chiffré à 900 000 euros - "ça fait cher le marketing client" a ironisé la présidente du tribunal lors du procès. D'autant qu'au même moment, Tempo traverse une mauvaise passe - avec 1,2 millions d'euros d'impayés de la part du transporteur Mory qui fait faillite.. Tempo est même placé en redressement judiciaire en 2015 et doit fermer ses agences de Tours et de Bourges. Le groupe va mieux maintenant, la société Abnoba a été revendue, mais cette histoire de chasse aurait pu être fatal à l'agence d'intérim.