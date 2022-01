Une affaire d'agression sexuelle au collège Sainte-Bernadette des Apprentis d'Auteuil à Pau

Les faits datent de l'automne 2021. Une jeune fille de 14 ans, élève au sein du collège Sainte-Bernadette à Pau révèle qu'elle est victime d'agression sexuelle. Une plainte est déposée. L'homme soupçonné a été licencié de l'établissement et une enquête a été ouverte.

Une enquête est donc ouverte pour une affaire d'agression sexuelle sur une élève du collège Sainte-Bernadette des Apprentis d'Auteuil, à Pau. C'est Christophe Cabarat à la direction régionale des Apprentis d'Auteuil qui confirme cette information de nos confrères du journal Sud Ouest. L'élève avait 14 ans et les faits ont été révélés le 15 septembre 2021. Christophe Cabarat explique : "Dès le lendemain, le 16 septembre, l'établissement a fait un signalement auprès du procureur de la République de Pau, le veilleur de nuit soupçonné a été mis à pied puis licencié".

La jeune fille avait porté plainte pour agression sexuelle. Elle avait révélé des attouchements alors qu'elle était à l'internat de ce collège privé. Le collège Sainte-Bernadette à Pau accueille des élèves de la 6ème à la 3ème avec un internat. L'homme soupçonné y travaillait en temps que veilleur de nuit, il est originaire d'Oloron-Sainte-Marie et âgé d'une quarantaine d'années. La direction régionale des Apprentis d'Auteuil se félicite que des décisions et des sanctions aient pu être prises aussi rapidement pour préserver les familles, les élèves et le corps enseignant.