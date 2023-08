Une affaire d'agressions sexuelles entre enfants de 5 à 8 ans dans le Val de Saire

Des enfants victimes d'agressions sexuelles et des agresseurs tous âgés entre 5 et 8 ans dans un centre de loisirs du Val de Saire (Photo illustration)

C'est en milieu de semaine dernière que l'affaire a éclaté. D'après nos informations elle concerne des enfants qui ont entre 5 et 8 ans. Il y aurait 3 victimes et deux agresseurs. Ce sont des parents qui ont déposé plainte à la gendarmerie de Saint-Vaast-la-Hougue dont dépend la commune de Montfarville et ses 800 habitants. Pour l'instant l'enquête n'en est qu'à ses débuts. Le centre de loisirs qui reste ouvert est une structure de l'agglomération du Cotentin qui accueille des enfants de 2 à 11 ans du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. Contacté le maire de Montfarville Jean-Marie Rocques dit avoir été "mis au courant indirectement", n'ayant que très peu d'informations, il se demande aujourd'hui "ce qui s'est passé". Le centre de loisirs et l'agglomération du cotentin ne faisant aucun commentaires. Jusqu'ici l'affaire avait été tenu secrète vu le très jeune âge des enfants victimes mais aussi potentiellement agresseurs. Les service sociaux ont été alerté.

