Une affaire d'attouchements sexuels entre enfants au sein de l'école privée Sainte Claire à Floirac

Un élève de CM1 de l'école privée catholique Sainte Claire de Floirac a été mis à pied après un conseil de discipline, ont appris les parents d'élèves ce 27 juin 2022. Il aurait agressé sexuellement plusieurs élèves de son école. L'établissement n'aurait appris les faits que quelques semaines auparavant, et prévenu les parents le 17 juin. Dans ce message, la direction de l'école parle en premier lieu d'un "comportement inapproprié". Puis, se corrige quelques jours plus tard et parle enfin "d'attouchement sexuels".

Selon plusieurs témoignages, depuis plusieurs mois, plusieurs enfants de l'école privée Sainte Claire auraient subi des attouchements pendant la pause de midi, dans un pré juste à côté de la cour de récréation, plus difficile à surveiller. Mais aussi dans les toilettes. Des mains dans la culotte ou dans le slip, ou des imitations de scènes d'ébats sexuels contre un enfant plaqué au sol. Au moment des faits, certains enfants seraient allés alerter un surveillant qui leur aurait répondu d'"aller jouer ailleurs". Les parents dénoncent un manque de personnel pour surveiller les enfants, ce qui aurait pu empêcher ces agressions, mais aussi une volonté de dissimuler les faits de la part de l'établissement.

"Tout a été fait dans les règles"

Pour l'enseignement catholique de la Gironde, "tout a été fait dans les règles. La direction de l'établissement a agi au moment où la situation a été connue". Mais reconnaît qu'il y a "peut-être" eu un délai entre les faits et leur révélation, ainsi qu'un manque de moyens. Une réorganisation de la surveillance de la cour doit être présentée aux parents. Une cellule d'écoute leur a été proposée, et les parents auraient été incités à porter plainte.

L'ensemble des parents d'élèves auraient été informés par mail des évènements le 26 juin dernier et sont invités à venir rencontrer la directrice de l'enseignement catholique de la Gironde, ainsi que la présidente de l'association de parents d'élèves APEL 33, lors d'une réunion le vendredi 1er juillet à 12h30.

La direction de l'école n'a pas répondu à nos sollicitations, l'APEL 33 n'a pas souhaité réagir et la Direction des Services Départements de l'Education Nationale (DSDEN 33) a invité France Bleu Gironde à se "rapprocher de la direction diocésaine de l'enseignement catholique concernant cette situation notamment sur les questions de la pause méridienne qui n'est pas un temps géré par l'Éducation nationale".