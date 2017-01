Une affaire de détournements et d'abus de faiblesse jugée à Dijon

Le tribunal de Dijon jugeait ce lundi une affaire de détournements et d'abus de faiblesse. Les victimes étaient des personnes âgées.

Une affaire de détournement de fonds et d'abus de faiblesse était jugée ce lundi après-midi à Dijon. Une femme de 73 ans, ancienne commerçante à la retraite et un homme de 55 ans, ancien courtier professionnel, comparaissait devant le tribunal de grande instance pour avoir extorqué des sommes très importantes auprès de personnes âgées vulnérables. Les deux prévenus se faisaient remettre des chèques via des opérations sur leurs assurances vie.

Les faits reprochés remontent aux années 2009 / 2013. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont ainsi été détournés. Deux des trois victimes de ce dossier sont aujourd'hui décédées. Le ministère public a requis trois ans d'emprisonnement avec du sursis pour l'ancienne commerçante et deux ans de prison avec du sursis et mise à l'épreuve pour l'ancien courtier.