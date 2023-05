Une affaire de harcèlement moral dénoncée à l'abbaye de Sénanque

Que se passe t-il derrière les murs de l'abbaye Notre-Dame de Sénanque ? La société qui s'occupe de la gestion touristique du monastère cistercien à Gordes est accusée de harcèlement moral par une ancienne salariée. L'audience a eu lieu ce jeudi 11 mai au conseil de prud'hommes d'Orange.

À travers la voix de son avocate, elle dénonce un climat "extrêmement anxiogène" de la part du directeur mais aussi du frère en charge de l'activité commerciale de l'abbaye. Elle raconte : des instructions contradictoires, des collègues en permanence critiqués devant elle, pas de fiche de poste. "Un ensemble de petits éléments qui mis bouts à bouts deviennent un poison à diffusion lente", explique maitre Stein.

Cette avocate spécialisée en droit du travail raconte certaines scènes que lui a confié sa cliente. "On vous dit que vous n'aurez pas les clés car on a pas confiance en vous, vos collègues sont en permanence critiqués devant vous, et un matin le directeur s'est mis à casser la caisse de la boutique avec une masse parce qu'il voulait faire des changements et qu'il voulait que les salariés comprennent que des choses allaient changer. Je ne dis pas qu'ils sont méchants mais qu'ils ont un management toxique", raconte-t-elle.

Mais devant les juges, la version racontée par l'avocat de l'EURL Sénanque, du directeur et du frère mis en cause est bien différente. "Il n'y a pas de harcèlement moral. Il est peut être ressenti émotionnellement mais il n'existe pas juridiquement", affirme-t-il. Selon lui le problème vient de la salariée qui aurait la volonté d'atteindre l'institution, de mettre en cause l'ordre cistercien et qui refuserait la notion de hiérarchie.

Le conseil des Prud'hommes d'Orange rendra son délibéré le 21 septembre prochain.