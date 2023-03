Une affaire de maltraitance animale dénoncée par l'association L214 dans une ferme du sud Manche

L214 publie des photos et vidéos de la ferme des Violettes, un élevage de vaches laitières situé sur la commune de Saint-Ovin dans le sud Manche. On y voit des animaux malades, laissés sans soin et pour certains à l'agonie. On découvre aussi des veaux attachés à des barrières ou des piquets.

C'est un lanceur d'alerte qui a signalé cette situation en faisant parvenir ces photos et vidéos à L214 le week-end dernier.

L'association publie d'autres images insoutenables de vaches entassées vivant dans un environnement insalubre et pour certaines dans leurs excréments et sans accès à l'eau.

Une vache malade et à l'agonie dans cette ferme de Saint-Ovin - L214

La maltraitance ne serait pas nouvelle dans cette exploitation du sud Manche. "La situation perdure depuis plusieurs années avec beaucoup d'animaux qui tombent malades, des animaux très maigres qui ne sont pas soignés ", déclare Sébastien Arsac, le directeur des enquêtes de l'association L214. "Il ne s'agit pas de pointer du doigt un éleveur, on est d'ailleurs incapable de dire si c'est un éleveur maltraitant. Mais on est face à une situation urgente qui nécessite une intervention."

L214 demande la fermeture immédiate de l'élevage

L'association L214 réclame une intervention des services vétérinaires de la Manche pour secourir ces animaux et abréger les souffrances de ceux qui ne peuvent être sauvés.

Une plainte a d'ailleurs été déposée auprès du tribunal de Coutances pour sévices graves et abandon. Une plainte qui a été confirmée par le procureur.

De son côté, le préfet de la Manche a diligenté ce mercredi, une inspection d’agents de la direction départementale de la protection des populations afin d'évaluer la situation dans l’élevage mis en cause et prendre toutes les mesures nécessaires au profit des animaux.