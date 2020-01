Une affaire de proxénétisme sur une jeune fille de 15 ans devant le tribunal correctionnel de Tours

Tours, France

Trois jeunes hommes de 21 à 29 ans, vivant à Tours, comparaissaient 28 janvier devant le tribunal correctionnel de Tours, en comparution immédiate. Ils devaient répondre de faits très graves, notamment de proxénétisme sur mineur de 15 ans pour deux d'entre eux, ce qu'ils contestent. Ils sont poursuivis aussi pour trafic de stupéfiants. Le fond de l'affaire n'a pas été évoqué, car les trois hommes ont demandé un délais pour préparer leur défense. Et on peut les comprendre. L'enquête de la police aura duré une année, pour un dossier qui fait désormais 1200 pages.

Deux des prévenus auraient conduit une tourangelle de 15 ans à se prostituer

Les trois hommes ont été arrêtés le mercredi 22 janvier, placés en détention vendredi. Autant dire que leurs avocats n'ont pas eu le temps de travailler sur le dossier. Dans le premier volet de l'enquête, ils sont poursuivis pour avoir trafiqués de la cocaïne. "Ils ont fait le choix de vivre du trafic de stupéfiants" a d'ailleurs dit la substitut du procureur à l'audience. Plus grave : deux d'entre eux sont poursuivis pour avoir conduit une jeune fille de 15 ans à se prostituer. On a très peu de détails pour l'instant. Les faits se seraient produits sur une courte période de 24h. Ils lui auraient fourni un téléphone portable, un lieu, une surveillance, et auraient ponctionné une partie de l'argent récolté. Quand les faits ont-ils eu lieu? Où? Y'a-t-il eu contrainte? On le saura lors du procès programmé le 1er avril. Les deux prévenus dans cette partie du dossier ont déjà un lourd passé judiciaire, avec douze et dix condamnations au casier judiciaire, pour vol, violences, rébellion, outrage, menace de mort, trafic de stupéfiants notamment. "Un comportement délinquant persistant" a dit un psychologue pour l'un des deux. Les trois hommes vont rester en détention provisoire jusqu'au procès prévu devant ce même tribunal correctionnel de Tours.