En juin 2021, à Fleury-les-Aubrais, un jeune de 24 ans, paniqué, avait réussi à s'échapper d'un appartement, en caleçon, et expliqué qu'il avait été séquestré et violenté pendant de longues heures. Le 18 janvier dernier, la police judiciaire d'Orléans a interpellé six individus dans cette affaire.

Une affaire de séquestration et de violences résolue par la police sept mois après les faits, près d'Orléans

Une affaire de séquestration vient d'être résolue par la police orléanaise sept mois après les faits à Fleury-les-Aubrais. Le 18 juin dernier, un homme de 24 ans avait réussi à s'échapper d'un immeuble où il était retenu (depuis la veille) et où il avait subi de nombreuses violences (coups de poing, coups de pied, coups de batte de base-ball...).

En sous-vêtement et en panique

Il s'était réfugié en caleçon et en panique chez un buraliste qui avait alerté la police : deux jeunes hommes de 20 ans avaient alors été arrêtés et écroués. Et une enquête était confiée à la direction territoriale de la police judiciaire d'Orléans.

Six individus interpellés

Mais ce n'est que tout récemment, mardi 18 janvier, que la police est parvenue à interpeller leurs complices, six individus, âgés de 20 à 24 ans, lors d'un vaste coup de filet sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Quatre de ces jeunes ont été placés en détention provisoire et deux sous contrôle judiciaire, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour extorsion en bande organisée commise avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire commis en bande organisée et de violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours.