Une affaire de violences sur des enfants dans une micro-crèche à Saint-Denis-en-Val devant la justice

C'est un procès chargé d'émotion et de colère qui s'est déroulé ce mardi 7 décembre devant le tribunal judiciaire d'Orléans. Trois anciennes salariées de la micro-crèche "Cocci'bulles" à Saint-Denis-en-Val, étaient jugées pour "violences sur mineurs de 15 ans, en présence d'autres mineurs, par personne ayant autorité". Une quatrième salariée était elle poursuivie pour non-dénonciation de ces violences. Après l'enquête préliminaire menée suite à la révélation de ces violences par la direction de la structure, il a été établi que les faits se seraient déroulés entre août 2020 et août 2021.

C'est un différent entre une salariée et les deux autres, principales prévenues dans cette affaire, qui a abouti à la révélation des faits. Dénoncée pour avoir malmené une petite fille en l'emmenant à la sieste, elle avait, lors de son entretien devant la directrice de l'établissement, révélé des pratiques particulièrement graves et choquantes auxquelles se livraient ses deux collègues. En fournissant à l'appui de ses dires, des vidéos issues d'un groupe Whatsapp créé par ces salariés et surnommé "les trois drôles de dames".

Une petite fille à qui l'ont fait faire un doigt d'honneur

Des vidéos qui, visionnées lors de l'audience au tribunal, montrent une petite fille, un bébé, jeté en l'air et rattrapé au ras du sol... Des enfants filmés sur le pot... Une petite fille à qui l'on fait faire un doigt d'honneur... Ou bien encore l'une des éducatrices qui se déshabille devant eux, en mimant ensuite des gestes sexuels. Devant les enquêteurs les deux principales prévenues reconnaîtront enfermer les enfants dans le noir, "pas longtemps, pour les calmer" explique l'une d'elles. Et utiliser des surnoms : "M le Maudit, le couillon, madame tristesse".

Des faits qui sont qualifiés par le parquet d'Orléans, de violences, sur 15 enfants recensés, au total. Pour les parents, venus témoigner les uns après les autres à la barre, il ne s'agit effectivement pas d'autres choses. Dans leurs mots se retrouvent la même culpabilité de n'avoir pas pu détecter des signes de maltraitance, chez leur enfant, qui pourtant, pour certains en tout cas, avaient des comportements étranges. Des gestes violents, des attitudes sexualisées. "Ma fille a souvent dit que les dames de la crèche étaient méchantes, elle jetait ses poupées en l'air, elle les enfermait dans les toilettes. Je lui ai demandé pardon, quand j'ai su" confie cette maman.

Elles reconnaissent des faits "impardonnables"

Face à la colère des parents, qui réclament justice, les quatre jeunes filles reconnaissent et qualifient "d'impardonnable" ce qui s'est passé. "Je n'aurais jamais dû faire ça, c'était de la bêtise" dit l'une. "Je ne voulais pas de mal aux enfants, je ne pensais pas que cela aurait des conséquences, je pensais que les enfants ne comprendraient pas" dit l'autre. Toutes les deux sont très jeunes, à peine 22 ans, et tout juste diplômées. "Mon CAP petite enfance, je l'ai eu pendant le Covid, sans jamais aller en cours" raconte l'une de ces anciennes salariées.

Et c'est aussi un des éléments qui ressort de l'audience : l'impression que ces quatre jeunes filles étaient le plus souvent livrées à elles-mêmes dans cet établissement, l'infirmière-puéricultrice travaillait quelques heures par semaine et devait se partager entre plusieurs structures. "La directrice et la gérante on ne les voyaient pas, parfois elles ne disaient même pas bonjour" diront les employées. C'est sans doute ce qui a contribué à ce climat de "foire" (c'est le mot utilisé par une maman) qui avait fini par s'installer, les deux salariées s'autorisant de plus en plus d'écarts.

12 mois de prison avec sursis requis contre les principales prévenues

Mais face à des parents dont l'émotion est palpable, le procureur commence, lors de l'audience, à rappeler qu'un procès, c'est d'abord une question de droit. Pour lui, les violences sur mineurs sont constituées, puisqu'il y a eu "un geste positif de la part des auteures, dont la conséquence a été un choc psychologique sur les victimes". Et ces violences étaient selon lui intentionnelles. "La seule chose qu'on peut leur accorder, c'est de n'avoir pas vu les conséquences de leurs actes sur les enfants" précise le procureur.

Il requiert 12 mois de prison avec sursis contre les deux principales prévenues, et une interdiction définitive d'exercer une activité auprès de mineurs. Contre la 3ème, poursuivie pour un fait de violence, il requiert trois mois de prison avec sursis et une interdiction d'exercer de cinq ans. Et quatre mois avec sursis à l'encontre de la quatrième, qui n'a pas dénoncé ses collègues.

Des relaxes plaidées par les avocats

Du côté des avocats des salariées, on regrette que les plaintes déposées contre la gérante de la micro-crèche au moment de la révélation des faits aient été classées sans suite. "C'est la grande absente de ce procès" dit l'un d'eux, qui réclame la relaxe pour sa cliente, car celle-ci conteste toute violence sur l'enfant qu'elle est accusée d'avoir traînée de force jusqu'au dortoir. Un autre conteste la notion même de violences, qui selon lui ne sont pas qualifiées dans tous les gestes relevés par la justice. Et réclame aussi la relaxe de sa cliente.

Le jugement a été mis en délibéré, le tribunal le rendra le 4 janvier 2022.