Une affaire de vol dans le milieu ostréicole du bassin de Thau débouche sur des vols de bijoux

Marseillan, Mèze, Hérault

L'enquête des gendarmes de l'Hérault a commencé suite à des vols commis dans le milieu ostréicole, à Marseillan. Sur leur page Facebook, ils font état de deux hommes qui ont effectué "des repérages" dans la nuit du 6 au 7 février, puis de vols "dans les mas agricoles". Des batteries de bateaux, des jerricanes d’essence et du matériel de sécurité nautique. Le 11 février, deux individus ont été interpellés dans le secteur, à Mèze.

Les perquisitions ont permis de récupérer "l’ensemble des nourrices et batteries dérobées ainsi que de l’outillage et des bijoux provenant d’autres cambriolages" pour lesquels les deux suspects "étaient recherchés par une unité de recherche du Loir-et-Cher". Ils sont également poursuivis pour "conduite sans permis, défaut d’assurance, refus d’obtempérer, destruction de preuves, violence avec usage d’une arme, vol aggravé, et recel de bien provenant de vol". Tous deux ont été placés en détention provisoire en attendant le procès prévus en mars.

Si vous reconnaissez les objets volés, vous pouvez contacter la brigade de Marseillan au 04 67 21 10 29.

Une de ces bagues est peut-être la votre... - Gendarmerie 34

Il n'y a pas que des bijoux qui ont été volés - Gendarmerie 34