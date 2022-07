Une affaire de vol de carburant résolue par les gendarmes du Vauvert

Les gendarmes du Gard ont mis fin à une affaire de vol de carburant. Ce lundi 04 juillet dernier, en pleine nuit, au rond-point dit de « L’Escargot », à Vergèze , une patrouille du Peloton de Surveillance et d’Intervention de la compagnie de gendarmerie de Vauvert contrôle un véhicule avec un feu arrière défaillant. Lors du contrôle les militaires découvrent, en plus d'une forte odeur de carburant, la présence de vingt jerricans de 20 litres de gasoil, des bouts de tuyaux d’arrosage et des gants. Peu de temps après, les gendarmes de Calvisson apprennent le vol de 200 litres de carburant sur Milhaud.

Entendu sur la présence des jerricans, le propriétaire du véhicule contrôlé n'a pas convaincu les enquêteurs durant son audition et devra s'expliquer plus longuement devant le tribunal correctionnel en début d'année 2023.

Le gasoil a pu être restitué à son propriétaire.