Nantes, France

Le mode opératoire était toujours le même. Les pickpockets sévissaient à l'occasion de grands rassemblements festifs mais aussi de petits marchés.

Les Vielles Charrues à Carhaix, la Braderie de Lille, le Festival Interceltique de Lorient, et une trentaine de marchés : sur le littoral : Pornichet, le Pouliguen, la Baule, Batz-sur-mer, Guérande, Saint-Jean-de-Monts, les Sables d’Olonne. Et un peu dans l'intérieur des terres : Vertou, Indre.

Des faits d'une ampleur exceptionnelle

Leur façon de faire est très classique. Ils regardent le code confidentiel lors de retraits aux distributeur de billets ou devant lors du paiement devant les étals, puis profitent d’un attroupement pour dérober les cartes bancaires. Et retirer immédiatement de l'argent : entre 90 et 8.000€.

Ce qui est beaucoup moins classique c'est l'ampleur de l'escroquerie. 570 faits et 400 victimes entre mai 2017 et février 2018. Avec l’argent liquide ils achètent des produits de luxe : bijoux, maroquinerie, parfums, vêtements, voitures. Les gendarmes saisissent plus d'une dizaine de véhicules lors des perquisitions menées en Loire-Atlantique.

D'après nos informations, les pickpockets loin de se cacher, affichaient leur richesse sur les réseaux sociaux.

Mandat d'arrêt européen

Les 20 Roumains interpellés ont entre 26 et 50 ans. Des hommes comme des femmes. Il reste d'autres voleurs dans la nature. Une petite dizaine. Pour lesquels un mandat d'arrêt européen est lancé.