Une affaire pour blanchiment d'argent relance l'enquête de vol de poudre d'argent chez Schneider à Moirans

La première affaire concerne un couple d'Isérois et un de leurs amis. Les premières investigations ont débuté en octobre 2020 dans le cadre d'une enquête préliminaire pilotée par le parquet de Grenoble. L'alerte avait été donnée par une mairie de la métropole grenobloise, elle avait porté plainte pour des infractions au code de l'urbanisme.

ⓘ Publicité

Les enquêteurs se sont aperçus que les individus vivaient largement au-dessus de leurs moyens déclarés. Ils ont notamment beaucoup voyagé à l'étranger, acheté des produits de luxe ou encore fait de gros investissements immobiliers en France comme à l'étranger. "Il s'avère qu'une partie de leurs revenus sont non déclarés ou d'origine suspecte, réalisés par des sociétés locales et de négoce en métaux précieux", précise le parquet de Grenoble. Le couple étaient par ailleurs propriétaires d'une maison à Saint-Martin-d'Uriage.

Les trois suspects ont été interpellé et plusieurs de leurs biens ont été saisi à leur domicile lors d'une perquisition. Les enquêteurs ont trouvé des bijoux et des produits de luxe ainsi que deux armes à feu. Selon les informations de nos confrères du Dauphiné Libéré 750 kilos de poudre d'argent ont été retrouvés dans des contenants aux couleurs de l'entreprise Schneider Electric.

Les produits de luxe trouvés lors de la perquisition au domicile du couple - Parquet de Grenoble

Les enquêteurs se sont aperçus que le couple vivait largement au-dessus de leurs moyens déclarés - Parquet de Grenoble

Ils ont été placé en garde à vue puis présenté au magistrat instructeur qui les a mis en examen pour "blanchiment, recel d’abus de confiance, escroqueries et abus de biens sociaux", selon le parquet de Grenoble. L'homme âgé de 38 ans a été incarcéré en maison d'arrêt, tandis que son épouse, âgée de 30 ans, a été placée sous contrôle judiciaire. Leur ami, un homme de 35 ans a été laissé libre et sera convoqué ultérieurement.

Une affaire liée au vol de poudre d'argent chez Schneider

La poudre d'argent serait liée à une seconde affaire : le vol de matériaux sur le site de Schneider Electric à Moirans, en juin dernier. Dans la nuit du 26 juin, vers 3 heures du matin, trois individus cagoulés pénètrent dans l'entreprise Schneider Electric à Moirans. Ils menacent l'agent de sécurité et l'attachent aux pieds et aux poignets. Ils parviennent ensuite à ouvrir les coffres et dérobent deux tonnes de poudre d'argent et 700 kilos de déchets d'argent. L’enquête sur ce vol en bande organisée avait été confiée aux gendarmes de la section de recherches de Grenoble.

L'enquête a permis d'arrêter deux hommes de 44 et 48 ans, mis en examen pour "vol et recel de vol en bande organisée".