Une agence bancaire cible d’un attentat à Corte

Trente personnes ont été prises en charge après reconnaissances des pompiers dans les étages de l’immeuble où se situe l’agence bancaire dont l’entrée et le distributeur ont été sans faire de blessés.

« Un acte irresponsable et inconscient » selon le maire de Corte, Xavier Poli qui rappelle l’heure de l’attentat, 21h40, un soir de semaine alors que l’agence est accessible au public jusqu’à 22h et que l’immeuble est habité. La municipalité de Corte a mis hier soir à disposition une structure communale le temps de l’action des démineurs. Tout le monde a néanmoins pu regagner son domicile avant minuit, une fois le danger et tout risque sur la structure écartés.

Sur la bâtisse, les enquêteurs ont repéré au moins un tag « FLNC » selon le procureur de la République de Bastia. Il a ouvert une enquête pour destruction par moyens dangereux, confiée à la section de recherche de la gendarmerie et la brigade de Corte.