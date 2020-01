INFO FRANCE BLEU - Une agence bancaire de l'Isle-en-Dodon attaquée à l'engin de chantier

L'Isle-en-Dodon, France

L'agitation ce vendredi matin à l'Isle-en-Dodon, cette commune du Comminges, à la limite de la Haute-Garonne et du Gers. Les habitants, surpris, ont constaté qu'une des rues principales était barrée, ainsi que le pont sur la Save. Depuis le lever du jour, les gendarmes s'affairent auprès du Crédit Agricole, place du Bourguet, où le distributeur a été visé par un braquage dans la nuit.

Vers 3h20 du matin, cinq malfaiteurs ont utilisé un engin de chantier pour percuter l'agence bancaire, et particulièrement le distributeur de billets donnant sur la rue. L'engin n'a pas hésité à pousser deux voitures en stationnement, pour pouvoir ensuite taper le mur de la banque. Le coup était préparé, explique le maire François Caraoué : "ils sont allés prendre l'engin dans l'enceinte du nouveau collège que nous sommes en train de construire, et ils sont allés vers le Crédit Agricole, à un kilomètre et demi de là".

Un engin récupéré à 1,5 km de l'agence

On ne sait pas si les voleurs ont pu s'enfuir avec un butin, ni de quel montant. Le maire explique qu'ils ont réussi à sortir du distributeur les caisses métalliques contenant les billets, mais il ne sait pas s'ils ont pu prendre le contenu.

"Ils ont eu vite fait !" - le maire de l'Isle-en-Dodon

Tout s'est passé très vite explique l'élu : "ils ont eu vite fait ! Quand les gendarmes sont arrivés sur place, ils étaient déjà partis". Cinq malfaiteurs toujours recherchés par les forces de l'ordre ce vendredi à la mi-journée.

L'engin utilisé par les malfaiteurs, pour attaquer la banque en pleine nuit. - Isabelle Azeau