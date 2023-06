Une agence de voyages française victime d'une cyberattaque, des milliers de passeports diffusés sur le darkweb

Les passeports de clients de l’agence de voyages française "Voyageurs du monde" diffusés sur le darkweb. L'entreprise a été victime le 16 mai dernier d’un vol de données lors d’une cyberattaque, selon une revendication des pirates du groupe Lockbit que franceinfo a pu consulter, sur le darkweb . "Suite à notre refus ferme de payer la rançon réclamée", les "données de passeports relatives à des voyages collectifs" ont été publiées par les pirates", a expliqué le PDG du voyagiste dans un mail envoyé à ses clients. Lockbit revendique avoir publié "10 000 passeports et des tonnes de données confidentielles". Le parquet de Paris annonce à franceinfo avoir ouvert une enquête ce lundi.

Selon des messages postés sur des forums du darkweb, des internautes affirment avoir déjà acheté certaines de ces données dérobées à "Voyageurs du monde", indique une source proche du dossier à franceinfo. Concernant les passeports et autres pièces d’identité, il s’agit essentiellement de clients français, mais pas seulement. Avec ces documents, les cybercriminels peuvent usurper des identités, tenter de contracter des prêts ou encore monter diverses cyberescroqueries.

Une enquête ouverte pour extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs

"Les experts qui nous accompagnent sont unanimes sur le fait que les pirates ne possèdent a priori aucune autre information sensible", écrit pourtant le PDG de la société parisienne dans son dernier mail. "Je rappelle que les éléments nécessaires à l’organisation de votre voyage sont stockés de manière légale et temporaire." Dès le 24 mai, "Voyageurs du monde" annonçait "la reprise de l’essentiel de ses activités" et "renforcer la sécurité de ses systèmes afin d’éviter de nouveaux incidents de ce type".

Le parquet de Paris annonce ce lundi à franceinfo avoir ouvert une enquête notamment des chefs d'"extorsion en bande organisée" et d’"association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit puni de 5 ans d’emprisonnement", mais aussi de chefs relatifs aux cyberattaques tels que "accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données (STAD)", ou encore "entrave au fonctionnement d’un STAD". Les investigations ont été confiées à la direction générale de la gendarmerie nationale et, en co-saisine, à la direction centrale de la police judiciaire.