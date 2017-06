Une agence de voyages victime d'une incroyable attaque informatique dans le Gard

L'agence JCS, basée à Poulx (Gard), est spécialisée dans les séjours autour du thème de la tauromachie. Entre le 15 et le 20 juin derniers, elle a subi un véritable déferlement de messages d'insultes et de menaces, via les réseaux sociaux, sur sa page Facebook et sur son site internet

Une agence de voyages gardoise a été victime d'une incroyable attaque informatique ! L'agence JCS, basée à Poulx (Gard), est spécialisée dans les séjours autour du thème de la tauromachie.

Entre le 15 et le 20 juin derniers, elle a subi un véritable déferlement de messages d'insultes et de menaces, via les réseaux sociaux, sur sa page Facebook et sur son site internet.

L'attaque des anticorrida, partie de France, s'est ensuite répandue à une très grande vitesse et l'agence a reçu des messages venus du monde entier. Son responsable a réussi à identifier la personne à l'origine de l'attaque : une dame basée dans les Alpes-Maritimes.Il a décidé de déposer plainte à la gendarmerie de Marguerittes ce samedi.

Des messages d'insultes venus des États-Unis, d'Australie, de Russie et du Brésil

"Le phénomène a été d'une ampleur énorme", explique le responsable de l'agence, Jean-Charles Roux. Parfois jusqu'à 1.200 messages d'insultes par jour au plus fort de l'attaque, le week-end des 17 et 18 juin.

L'agence JCS est la seule en France à proposer ce genre de séjours. C'est sans doute pour cela qu'elle a été la cible des anticorrida, même si Jean-Charles Roux a du mal à comprendre un tel déchaînement de haine.

Grâce à la solidarité des aficionados, qui ont, à leur tour, envoyé des milliers de messages de soutien, l'agence commence à sortir la tête de l'eau, en espérant que cet enfer cesse définitivement dans les jours qui viennent.