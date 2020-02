Une agence du Crédit Agricole et ses clients victimes d'un cambriolage inédit à Metz

Metz, France

La stupéfaction est totale au sein de l'agence du Crédit Agricole située rue André Malraux à Metz. Des coffres-forts ont été vidés de leur contenu sans que les cambrioleurs n'aient utilisé la manière forte. Pas de voiture-bélier ou d'arrachage de coffre, là, tout a été ouvert proprement. La banque a porté plainte ce mercredi soir et le préjudice est pour l'heure inconnu même s'il s'annonce très important.

Les clients avertis

Au total, une petite dizaine de coffres a été ouverte. Les clients concernés ont tous été avertis par le Crédit Agricole et peuvent se tourner vers l'assurance de la banque. L'enquête a été confiée à la police économique et financière basée à Nancy, et plus précisément, à sa division dédiée à la délinquance astucieuse.