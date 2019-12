Une agent des impôts de Pau poursuivie pour avoir détourné 240.000€

Pau, France

Une fonctionnaire des impôts de Pau a été interpellée ce mardi. Pendant sa garde à vue, elle a reconnu avoir détourné plus de 240.000€ ces quatre dernières années dans le cadre de son travail. Elle exerçait au sein de la Direction Générale des Finances Publiques.

Un système "astucieux"

Dans son service, elle s’occupait de gérer les subventions versées par les départements du Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées à des personnes hébergées dans des Ehpad. Quand des personnes décédaient, la fonctionnaire continuait de verser ces allocations sur leurs comptes, et les détournait. Un système très astucieux, fait de nombreuses écritures comptables "écran". Il s'agissait de petits virements à chaque fois, par soucis de discrétion. C’est un audit interne qui a permis de découvrir le pot aux roses.

Malade et surendettée

Cette dame qui vit et travaille à Pau a expliqué qu’elle était surendettée. Elle a eu un gros problème de santé. Son mari est lui aussi malade et handicapé. Elle est devenue de plus en plus gourmande et les derniers temps détournait jusqu’à 9.000€ par mois. Elle sera jugée le 7 mai. Elle a été laissée libre sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction de travailler pour la fonction publique. Elle est de toute manière suspendue par sa hiérarchie.