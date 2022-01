Une agent scolaire agressée devant une école à Laval

Ce mardi 18 janvier 2021, une agent scolaire qui aidait des écoliers à traverser la route a été agressée par un individu devant l'école publique Hilard. L'agresseur a expliqué aux policiers qu'il avait suspendu son traitement psychologique et qu'il se sentait "persécuté".

La scène a choqué les écoliers et les parents présents à ce moment-là devant l'école publique Hilard, à l'ouest de Laval. Mardi dernier, alors qu'il venait de descendre d'un bus, un homme de 32 ans s'en est pris à une agent scolaire. Cette femme, gilet jaune sur les épaules, était en train de faire traverser des enfants sur les passages cloutés.

L'agresseur l'a frappée aux bras, aux jambes et lui a adressé un coup au visage. La police est très vite intervenue et a menotté l'homme. En garde à vue, ce dernier a reconnu qu'il avait suspendu de lui-même un traitement psychologique et qu'il se sentait régulièrement persécuté.

L'agent scolaire s'en tire avec de légères blessures, mais a été évidemment très choquée par cette agression.