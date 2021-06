Une agente SNCF agressée à la gare de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Une agente SNCF a été agressée dans l’exercice de ses fonctions. C'était ce lundi soir, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Suite à un accident au passage à niveau de Sainte-Pazanne, le train ne pouvait pas venir en gare et un transport par car a été mis en place. D'après nos informations, cette attente aurait énervé deux jeunes usagers. Une agente a été prise a partie et a été poussée par terre. Pas blessée mais choquée, elle a été prise en charge par la SNCF et une plainte a été déposée.

Il y a une semaine déjà, un autre agent SNCF avait été violemment frappé devant la gare de La Baule, en Loire-Atlantique.