Une agression au centre hospitalier de la Chartreuse à Dijon a failli tourner au drame

Dijon, France

On l'apprend seulement ce lundi, un patient du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse à Dijon a tenté d'attaquer des infirmiers, avec une bombe aérosol et un briquet qu'il voulait tranformé en lance flamle. Les faits se sont déroulés samedi en fin d'après-midi. Il n'y a fort heureusement aucun blessé, selon le syndicat CGT qui confirme l'attaque et dénonce une nouvelle fois le manque de personnel et beaucoup de passage de produits illicites au sein de l'établissement. L'auteur des faits aurait en effet agit sous l'effet de la drogue.