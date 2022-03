Une agression en bande sur une adolescente d'un collège de Nancy

Un groupe de jeunes collégiens a violemment agressé une adolescente de leur établissement. La collégienne s'est vu prescrire six semaines d'ITT. Quant aux agresseurs, ils sont convoqués au tribunal en juin.

Tout commence en novembre dernier lorsqu'un élève de troisième, fait un croche-pied à l'une de ses camarades dans les couloirs d'un collège de Nancy. La chute est violente, elle tombe dans les pommes. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital de Brabois de Nancy. L'agresseur de 14 ans est exclu du collège 2 jours. Mais il n'en reste pas là.

Un souffre-douleur

Fin janvier 2022, il passe à l'étape supérieur : la jeune fille devient son souffre-douleur. Il l'agresse sexuellement, en lui touchant les fesses, et en mettant la main sur ses cuisses. L'adolescente et sa mère déposent plainte.

Un mois après, l'affaire prend une autre tournure. Avec cinq de ses amis (trois garçons et deux filles), l'adolescent harceleur suit la jeune fille dans un bus. Pendant le trajet ils l'insultent, et au moment de descendre, une de ses camarades de classe l'attrape par les cheveux, lui saute dessus, et la roue de coups-de-poing, tandis qu'un autre jeune de la bande filme toute la scène.

Six semaines d'ITT

Une passagère intervient pour cesser la bagarre. La collégienne est envoyée à l'Hôpital Brabois pour de multiples fractures au niveau du poignet et de la cheville. Elle se voit prescrire 6 semaines d'ITT. Aujourd'hui, elle se déplace en fauteuil roulant et est actuellement dans l'impossibilité de passer le brevet des collèges.

Lors de leurs auditions en garde à vue, les agresseurs ont reconnu les faits mais en les minimisant. Ils seront jugés devant la justice pour harcèlement, violence aggravée et agression sexuelle en juin.