Une agression homophobe à Saint-Chamond

Cet habitant d'une commune du Gier est inscrit sur un site de rencontres homosexuelles. Il est en contact avec un homme et ils se donnent rendez vous dans un parc de Saint-Chamond mardi 29 décembre. Sur place, ce sont trois individus qui l'attendent. Un véritable traquenard. Ils le frappent à coups de pied et de marteau. La victime est blessée et souffre de trois jours d'ITT, d'interruption temporaire de travail. Elle porte plainte.

Une enquête est ouverte pour violences aggravée, en réunion et du fait de l'orientation sexuelle de la victime. Elle est menée par le commissariat de Saint-Chamond. Les suspects n'ont pas été identifiée.

L'association Triangle rose appelle à la plus grande prudence. Des agressions homophobes organisées via des sites de rencontre ont déjà eu lieu dans d'autres villes en France.