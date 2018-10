Paris, France

Ce samedi soir, vers 22 heures, deux hommes ont été victimes d'une agression homophobe, dans le XIXe arrondissement de Paris.

Un jeune homme interpellé

"L'un des deux agresseurs présumés a été interpellé par les effectifs locaux quelques temps après les faits", indique la préfecture de police de Paris à Radio France, "il s'agit d'un jeune majeur" selon une autre source. Le deuxième auteur n'a pas encore été identifié.

Une enquête pour "violences volontaires en réunion et en raison de l'orientation sexuelle des victimes" a été confiée au commissariat du XIXe arrondissement.

Une nouvelle agression dénoncée par le groupe UDI-Modem du Conseil de Paris

Dans un communiqué, le groupe UDI-MoDem du Conseil de Paris condamne cette agression, "les violences homophobes, ce n'est pas Paris !" écrivent-ils, tout en témoignant leur soutien et leur solidarité aux victimes. Le groupe parle aussi d'"enjeu de sécurité publique": "la Maire de Paris et le Préfet de Police doivent prendre toute la mesure de cette menace homophobe grandissante, et mettent en place tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des lieux LGBTI à Paris".

Il y a moins d'un mois, une autre agression homophobe violente avait eu lieu dans le XXe arrondissement.

