Une agression particulièrement choquante à la CAF de Montélimar

Un déséquilibré a déféqué dans les locaux de l'agence montilienne de la Caisse d'allocations familiales. Il a ensuite donné un coup de pied a un employé avec sa chaussure souillée. Les agents d'accueil ont exercé leur droit de retrait, pour obtenir des vigiles.

Les agents de la CAF de la Drôme ont obtenu gain de cause: désormais, des vigiles sont présents à l'accueil de la Caisse d'Allocations Familiales de la Drôme. A Valence, Romans et Montélimar, des agents de sécurité sont en poste, depuis ce lundi, pour protéger les salariés qui reçoivent et conseillent le public.

La décision a été prise après une nouvelle agression au guichet de Montélimar, mercredi dernier (13 septembre).

Une agression très choquante

Un déséquilibré se présente dans les locaux de la CAF, il défèque, enduit les murs d'excréments et frappe un agent d'accueil avec sa chaussure couverte de matière fécale.

Interpellé par la police, l'homme est aujourd'hui interné à Privas.

Au-delà de ce cas extrême, les insultes sont courantes, constate la directrice de la CAF de la Drôme. Brigitte Meyssin juge cette violence (même verbale) inadmissible.

Constat partagé par les agents qui sont en première ligne, face aux allocataires.

48 agressions et incivilités à la CAF de la Drôme depuis le 1er janvier

Ils ont exercé leur droit de retrait dès le lendemain de l'agression de Montélimar. Les salariés n'ont repris le travail que ce lundi, après avoir été entendus par la direction. Des vigiles sont en poste dans les agences de la Drôme au moins jusqu'aux vacances de la Toussaint.

Depuis le 1er janvier, dans la Drôme, la Caisse d'Allocations Familiales a enregistré 48 agressions ou incivilités au guichet ou par téléphone.