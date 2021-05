Une agression sur fond de harcèlement scolaire au collège Saint Exupéry de Saint-Jean-de-Braye

Ce mardi 11 mai, vers 15h30, un élève décrit comme "extérieur à l'établissement" a tenté de s'introduire dans la cour du collège Saint-Exupéry de Saint Jean de Braye, cagoulé et armé d'une matraque téléscopique. Les faits se sont déroulés sous les yeux de nombreux élèves présents, qui sortaient d'une épreuve du brevet blanc organisé avant le long week-end de l'Ascension.

Selon les informations recueillies par France Bleu Orléans, cet adolescent âgé de 15 ans était un ancien élève, exclu du collège Saint-Exupéry après un passage devant le conseil de discipline. Ce mardi après-midi, il aurait tenté de rentrer dans la cour pour s'en prendre à un élève à qui, semble-t-il, il en voulait. En garde à vue, il aurait expliqué avoir été poussé à bout par les moqueries de celui-ci, parlant d'un véritable harcèlement sur les réseaux sociaux, suite à un témoignage qu'il avait livré dans une émission de télé.

Des blessures sérieuses selon le syndicat Snes - FSU

Cagoulé et muni d'une matraque téléscopique, le jeune garçon aurait d'abord frappé un assistant d'éducation, qui tentait de s'interposer entre lui et l'élève visé. Des coups violents, selon des témoignages recueillis. L'adolescent aurait ensuite frappé le camarade de classe qui l'avait pris pour cible de ses moqueries. Puis la conseillère principale d'éducation, qui tentait elle aussi d'intervenir, aurait été menacée et insultée. C'est l'intervention d'un élève qui lui a permis d'échapper aux coups, et de faire fuir l'agresseur.

Selon le syndicat Snes-FSU, qui parle de blessures sérieuses sur l'assistant d'éducation et l'élève, le personnel et les élèves du collège Saint-Exupéry sont très choqués. Olivier Lelarge, co-secrétaire académique du syndicat, regrette "le manque de soutien psychologique de la direction des services de l'Education Nationale, face à un acte certes isolé mais marquant".

Contacté par France Bleu Orléans, le directeur académique des services de l'Education Nationale n'a pas répondu à nos sollicitations.