Une aide-soignante gardoise disparue depuis le 14 avril

Roquemaure, France

Arrivée peu après 6h du matin le dimanche 14 avril, la voiture de Marie-Pascale Sidolle a été filmée par une camera de sécurité de l'hôpital quittant les lieux une demie heure plus tard. Deux personnes étaient à bord au moment du départ alors que l'aide-soignante semble être arrivée seule. Son téléphone a borné un peu plus tard, à Pujaut, sur le chemin "des falaises", ce qui aurait pu faire croire à un geste désespéré. Mais de l'avis général, cette femme de 54 ans était d'autant moins fragile qu'elle venait de voir son contrat d'aide-soignante confirmé.

Le mystère s'épaissit

Sa Twingo calcinée a été retrouvée non loin de l'hôpital 24 heures après sa disparition. La section de recherche de la gendarmerie du Gard avoue chercher une aiguille dans une botte de foin et tous les enquêteurs disponibles sont sur l'affaire. Ils s'emploient notamment à tenter de retracer le parcours de la voiture en visionnant les bandes de vidéo protection de tout le secteur. À l'hôpital, Marie-Pascale Sidolle était connue pour son professionnalisme et à Roquemaure pour sa discrétion.