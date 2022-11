Une aide-soignante violée au centre hospitalier Camille-Claudel de La Couronne en Charente

Les faits remontent au 31 octobre, il y a quinze jours. La jeune femme accompagnait le patient à un rendez vous paramédical. A la sortie de l'hôpital Camille-Claudel, sous la menace d'un couteau, il aurait obligé son accompagnatrice à se garer dans un petit chemin avant de l'agresser sexuellement. Dans un premier temps, l'enquête a permis d'assurer la prise en charge de la victime, de déterminer le contexte et les circonstances du passage à l'acte, et aussi d'évaluer la situation et les possibles troubles de la personnalité du mis en cause.

Une expertise psychiatrique

Cet homme, âgé de 62 ans, est connu pour des condamnations prononcées entre 1998 et 2013, pour des faits de vols et violences aggravées. Il est pris en charge par le centre hospitalier spécialisé depuis plusieurs années, pour des troubles psychotiques. Une expertise psychiatrique a été effectuée la semaine dernière, et l'expert n'a pas, à ce stade, relevé d'élément en faveur d'une irresponsabilité pénale. Les investigations, concernant les faits et l'analyse de la personnalité du mis en cause, vont se poursuivre sous l'autorité du juge d'instruction.