Une alerte à la bombe dans un collège d'Ille-et-Vilaine, plus de 800 élèves évacués

A Tinténiac, en Ille-et-Vilaine, les 800 élèves du collège privé Saint-Joseph ont dû être évacués ce mercredi matin. Plusieurs enseignants et la proviseure de l'établissement ont reçu un mail inquiétant. Il évoquait une bombe dans le collège. Un courriel reçu via la messagerie privée de l'établissement. L'expéditeur de cette alerte est un parent d'élève, collégien scolarisé à Saint-Joseph, mais sa boîte mail et le compte Discord de son enfant ont en fait été piratés. La directrice a donc appelé les gendarmes qui ont organisé l'évacuation de toutes les classes.

Une évacuation dans le calme

L'école maternelle Notre-Dame, située juste à côté du collège, a elle aussi été évacuée. Le maire de Tinténiac, Christian Toczé, a mis à disposition la salle des fêtes de la commune pour accueillir les 800 élèves du collège, ainsi que le centre de loisirs où les enfants de maternelles ont été mis à l'abris. Une évacuation qui s'est remarquablement bien passée, précise la proviseure Marie-Agnès Pairon, "dans le calme et sans panique". Les enfants ont patienté devant un film projeté dans la salle communale, le temps pour les gendarmes, accompagnés des équipes cynophiles, de fouiller l'ensemble du collège.

La façade de l'établissement Saint-Joseph. - Capture d'écran - Google Maps

Les militaires n'ont rien trouvé, tout le monde a pu retourner en classe dès 13h30. Une plainte va être déposée par la direction de l'établissement. Une enquête est également ouverte par la gendarmerie de Saint-Malo.