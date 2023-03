Une alerte à la bombe en cours dans le collège Jacques-Prévert à Andrézieux-Bouthéon

Les enfants et le personnel a été évacué dans la salle des fêtes Bullieux.

Une alerte à la bombe est en cours au collège Jacques-Prévert d'Andrézieux-Bouthéon depuis 7h45 ce vendredi 10 mars. Les élèves n'ont pas pu rentrer dans l'établissement pour le début des cours : le personnel et les 850 enfants sont en sécurité. Le périmètre est totalement bloqué et les riverains sont soit évacués, soit confinés chez eux. Des chiens renifleurs sont sur place pour vérifier la présence d'explosif dans l'enceinte de l'établissement, ou s'il s'agit d'une fausse alerte. Une vingtaine de gendarmes sont sur place.

ⓘ Publicité

Les enfants attendent leurs parents dans la salle des fêtes

Le maire de la ville, François Driol, joint par France Bleu Saint-Étienne Loire, précise : il y a un "sas d'attente" pour les enfants, mis à l'abri à la salle des fêtes des Bullieux en attendant que leurs parents viennent les chercher.

Des menaces envoyées via Cybercollège

Les équipes éducatives ont découvert ce vendredi matin des menaces envoyées par mail et via Cybercollège, la plateforme numérique de l'Éducation Nationale. L'hypothèse privilégiée par les gendarmes est celle d'un piratage : un des collégiens se serait fait pirater son compte Cybercollège, compte qui aurait servi à envoyer les messages menaçants. L'établissement ne devrait pas rouvrir avant cet après-midi au plus tôt, mais rien n'est sûr puisque les parents sont venus chercher leurs enfants.

Les riverains mis en sécurité

Les habitants ont été évacués dans un rayon d'une centaine de mètres autour du collège. Les habitants du secteur sont mis à l'abri, d'autres sont confinés chez eux en attendant la fin de l'intervention des gendarmes.