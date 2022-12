Une alerte attentat déclenchée par erreur à la fac de médecine de Montpellier

Grosse frayeur ce lundi soir quartier Occitanie à Montpellier. La sirène a retenti pendant une dizaine de minutes vers 21h30, et un message très angoissant a été diffusé sur les téléphones portables des étudiants, du personnel de la face de médecine, du personne du CHU a aussi reçu ce SMS : "Alerte urgente. Si vous vous trouvez sur le site de Médecine Arnaud de Villeneuve, échappez vous immédiatement si vous pouvez le faire sans danger ou cachez-vous et veillez à fermer la pièce où vous vous trouvez, éloignez les lumières et mettez votre téléphone en mode silence jusqu'à ce que les secours arrivent ou qu'il soit possible de vous échapper"

Très rapidement, les secours ont réalisé qu'il s'agissait d'une fausse alerte, une erreur de manipulation d'un agent dans le cadre d'un exercice. "Il a appuyé sur le mauvais bouton".

Les autorités ont donc aussitôt inondé les réseaux sociaux pour rassurer tout le monde.