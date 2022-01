Une alerte aux vols par ruse lancée par les gendarmes des Deux-Sèvres

L'histoire est racontée sur la page Facebook de la gendarmerie des Deux-Sèvres et elle a eu pour cadre la commune de Granzay-Gript ce mardi vers 17 heures.

Deux individus se faisant passer pour des employés de la communauté de communes, se présentent au domicile d'une septuagénaire au motif d'une vérification des poubelles. L'un des deux prétexte avoir besoin de se rendre aux toilettes pendant que l'autre demeure avec l'occupante des lieux pour détourner son attention. Une fois les deux hommes partis, cette dernière se rend compte que les placards des chambres ont été fouillés et que son sac à main lui a été dérobé.

"Ne laissez pas la personne entrer" conseillent les gendarmes

Le vol par ruse consiste à usurper une qualité (policier, gendarme, agent de la compagnie des eaux, d'électricité...) pour pénétrer dans une habitation et y commettre un méfait. La majorité des victimes des vols par ruse sont des personnes de plus de 70 ans, physiquement plus faibles et souvent peu méfiantes. Elles conservent souvent d’importantes sommes d’argent à domicile, ainsi que des bijoux de valeur.

Ne laissez pas la personne entrer sans avoir préalablement vérifier auprès de votre mairie ou de l'organisme concerné, la véracité de ces contrôles.

En cas de suspicion, signalez immédiatement les faits à la gendarmerie en composant le 17.