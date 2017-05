Une altercation entre automobilistes à l'origine d'un accident mortel en Charente

On en sait un peu plus ce matin sur les circonstances de l'accident qui a coûté la vie à un automobiliste, lundi matin peu après minuit, sur la départementale 951 à Brillac, à l'est de Confolens en Charente. Les deux automobilistes victimes de l'accident auraient eu un différend de conduite.

C'est la thèse qui est privilégiée par les enquêteurs : les deux automobilistes auraient eu des comportements dangereux au volant. On parle d'une course-poursuite. Ils se sont arrêtés sur le bord de la route pour s'expliquer, et commençaient à en venir aux mains, lorsque leur altercation les a fait se déporter sur la chaussée. C'est alors qu'un troisième véhicule les a heurtés de plein fouet. C'est un ressortissant roumain qui conduisait. Il n'était pas en excès de vitesse, et les dépistages d'alcool et de stupéfiants se sont révélés négatifs. Il a été entendu comme témoin à la gendarmerie de Confolens, en audition libre, puisqu'aucune infraction ne lui a été reprochée. Il est très choqué par l'accident. Les deux victimes, âgées de 24 et 26 ans, ont été transportés, l'un au CHU de Poitiers dans un état critique, et l'autre à l'hôpital de Limoges où il est décédé dans la journée de lundi