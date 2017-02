Une altercation entre voisins dégénère à Valentigney

Un homme de 35 ans était ce week-end entre la vie et la mort après une bagarre avec son voisin à Valentigney dans le Doubs.

Un altercation entre voisins a tourné au drame ce week-end à Valentigney. Vendredi soir deux habitants de la commune s'énervent devant leurs domiciles. Le premier âgé de 56 ans rentre alors chez lui quelques instants. Il ressors quelques instants plus tard avec un couteau et en assène plusieurs coups au torse de son voisin de 35 ans. Celui-ci gravement blessé est pris en charge rapidement par les secours, prévenus par des témoins qui ont assisté à la scène. L'auteur de coups de couteaux est lui arrêté un peu plus loin par la Police.

Pronostic vital engagé

Placé en garde à vue ce week-end, le voisin de 56 ans reconnait les faits. Il n'était jusque là pas connu par la Justice pour des faits des violences, seulement pour quelques faits d’alcoolémie. Il a été placé en détention provisoire pour tentative assassinat dimanche soir. Les policiers et le juge d'instruction nommés dans cette affaire vont maintenant tenter de savoir précisément pourquoi la bagarre a éclaté. L'homme de 35 ans était dimanche soir toujours à l'hôpital. Ce week-end son pronostic vital était engagé.