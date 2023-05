Une amende de 1.000 euros requise contre Stéphane Ravier à Marseille, pour diffamation à caractère racial

Une amende de 1.000 euros a été requise ce vendredi à l'encontre du sénateur d'extrême droite Stéphane Ravier, poursuivi à Marseille pour diffamation à caractère racial après la publication en juillet 2021 d'un tweet où il estimait que "l'immigration tue la jeunesse de France".

Dans ce message sur Twitter le 11 juillet 2021, le sénateur RN à l'époque (avant de rallier Eric Zemmour avant la présidentielle), avait posté la photo du jeune vendeur d'une boutique de téléphonie tué à l'arme blanche en Seine-et-Marne. Il l'avait accompagnée du message suivant : "Théo, 18 ans, assassiné hier par un Sénégalais à #ClayeSouilly. L'immigration tue la jeunesse de France."

La diffamation publique caractérisée pour le parquet

Requérant 1.000 euros d'amende, le parquet a jugé que le délit de diffamation publique en raison de l'appartenance à une race était bien caractérisé dans ce message, signalé au parquet par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), partie civile dans ce dossier.

"La juxtaposition de la nationalité sénégalaise de l'assassin et du terme 'immigration' consiste bien à viser une communauté particulière", "la communauté immigrée", et "on indique même une provenance géographique", a développé le vice-procureur Alain Berthomieu.

Pour Stéphane Ravier, qui se défend de tout racisme, ce tweet était un simple commentaire politique en réaction à un fait divers "dramatique": il n'y a "pas de race, de nationalité, ni de religion dénoncée, mais les conséquences d'une politique", a-t-il appuyé, jugeant qu'il n'y avait "aucun amalgame, aucune désignation ou volonté" de sa part de "dire que l'ensemble des Sénégalais et a fortiori l'ensemble des étrangers sont des criminels".

Décrivant l'élu comme une "sorte de charognard qui se repaît de l'actualité en prenant toujours la même cible", Alain Lhote, avocat de l'association anti-raciste "La Maison des Potes", partie civile aux côtés de la Licra et de la Ligue des droits de l'Homme, a demandé au tribunal une condamnation "ferme" pour que cette "parole toxique se tarisse dans la cité".

La décision, mise en délibéré, sera rendue le 7 juillet.