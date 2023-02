Une amende de 300 000 euros requise contre le camping luzien "Playa" peu respectueux de l'environnement

Riverains furieux, commune Luzienne qui porte plainte, associations de défense de l'environnement qui s'insurgent. Le camping "Playa"fait l'unanimité contre lui. Et à l'audience judiciaire, c'est une déferlante de critiques qui lui tombe dessus. "On a du mal à imaginer que l'on puisse aller aussi loin dans l'irrationnel" dégaine le procureur de la République Jean-Claude Belot. Le représentant du parquet de Bayonne dénonce l'installation de deux pseudos Food-truck sur le site, " qui sont en réalité des conteneurs maritimes déposés par des grues et habilement habillés de deux essieux et quatre roues". Non seulement les installations de restauration sont illégales, selon le ministère public, mais en plus, elles ont été installées en dépit du PLU (Plan local d'urbanisme) sur la zone des 100 mètres classée Nature 2000 et soumise à l'érosion. Les réquisitions sont sans concession : 300 000 euros d'amende et une remise en état du site sous-astreinte journalière de 500 euros.

ⓘ Publicité

Parties civiles offensives

Deux parties civiles sont également tombées à bras raccourcis sur les méthodes commerciales du patron du camping." Des rapaces, des requins qui ont pour but de s'approprier le patrimoine commun pour faire du fric et vendre des mojitos" s'emporte Me François Ruffié, avocat du CADE, un collectif de 50 associations de défense de l'environnement. Et l'avocat de rappeler le fondement du problème : "le site est un endroit superbe, qui attire le touriste et pour faire de l'argent, on construit et du coup ce n'est plus du tout beau. C'est beau parce que c'est naturel". L'avocat écologiste demande la remise en état du site tout comme Me Émilie Logeais, avocate de la mairie de Saint-Jean-de-Luz.

La défense plaide la relaxe

Absent de l'audience, pour des raisons médicales, le patron du camping, Charles Cuxac, laisse le champ libre à son avocate. Charge à elle de répondre aux infractions reprochées à son client, patron du camping en question, le Carlos Beach Lafitenia dans le quartier Acotz sur le front de mer nord de la commune de Saint-Jean-de-Luz. C'est en tant que personne morale que la SARL est renvoyée devant la chambre correctionnelle du tribunal Judiciaire de Bayonne ce jeudi 16 février 2023. "Pas d'éléments intentionnels" a souligné Me Clotilde Cazamajour qui a plaidé la relaxe.

Jugement mis en délibéré

Le tribunal et sa présidente Emmanuelle Adoul se donne un peu de temps pour trancher dans cette affaire très technique. Le jugement sera rendu le 4 avril 2023. Comme si cette affaire judiciaire ne suffisait pas, le camping et son patron se retrouvent impliqués dans une autre polémique. Celle de la flambée des prix de l'immobilier au Pays basque. L'établissement de luxe (le camping Playa et son espace bar et restauration nommé Carlos Beach Lafitenia) est en effet mis en vente au prix de 7,8 millions d'euros comme l'a révélé le quotidien Sud-Ouest. Un argument repris d'ailleurs par le procureur. Mais cela est une autre histoire.