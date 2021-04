Une amende pour l'ancienne propriétaire d'Olya, chienne victime de maltraitance à Montfavet

Olya, femelle American Staffordshire de deux ans, avait été retrouvée dans des conditions déplorables sur un balcon de Montfavet en décembre 2020. Couverte d'escarres, de plaies aux pattes, sans eau et sans nourriture, la chienne avait été secourue par la police après un appel des voisins. Ce vendredi 16 avril 2020, son ancienne maîtresse faisait face au tribunal d'Avignon pour "acte de cruauté".

200 euros d'amende et le paiement des frais de garde

Le verdict de cette ordonnance pénale est tombée ce matin : 200 euros d'amende, 31 euros de frais de procédure et le paiement des frais de garde qui s'écoulent depuis décembre. La garde de la chienne a été, comme prévu, retirée à son ancienne propriétaire et la responsabilité d'Olya revient désormais à la SPAME des Bouches-du-Rhône, qui s'était constituée partie civile dans ce dossier.

L'ancienne propriétaire doit normalement s’acquitter de ces frais. Reste désormais à savoir si l'accusée, actuellement en congés maternité, est suffisamment solvable pour régler l'amende et autres dépenses.

Des larmes... mais pas pour la chienne

Maître Isabelle Gharbi-Terrin, qui représente la SPAME dans cette affaire, regrette le "manque de débats contradictoires" dans cette affaire et aurait aimé que la Justice statue sur une peine de prison avec sursis (impossible dans le cas d'une ordonnance pénale). Néanmoins, elle a remarqué quelques remords de la part de l'ancienne propriétaire : "Elle n'avait pas le comportement des délinquants habituels, on a l'impression que cette comparution au tribunal l'a impressionnée et lui servira de leçon. Elle a eu des remords effectivement, a versé quelques larmes... Mais je pense qu'elle s’apitoyait surtout sur son sort, car elle n'a jamais demandé des nouvelles d'Olya."

Cette condamnation entre au casier judiciaire pour une durée de 3 ans. En cas de récidive légale, l'accusée pourra écoper jusqu'à 4 années d'emprisonnement.

Olya, tout sourire, au sein de sa famille d'accueil. © Radio France - SPAME 13

Aujourd'hui Olya va beaucoup mieux. Elle profite de son actuelle famille d'accueil pour s'épanouir, en tentant d'oublier les atrocités de Montfavet.