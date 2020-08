Une ancienne discothèque fermée pour non-respect des règles sanitaires à Lattes

Les forces de l'ordre, accompagnées du sous-préfet de Montpellier, Thierry Laurent, ont patrouillé dans les établissements nocturnes de Lattes jeudi soir. Dans un esprit de pédagogie, quatre bars et restaurants ont été contrôlés afin de faire respecter les règles sanitaires en vigueur.

L'un d'eux, une ancienne boite de nuit, a été contrôlée alors que de nombreux clients dansaient de manière très rapprochée. L'établissement est fermé jusqu'à nouvel ordre. Un autre, Le Zèbre bleu, a fait l'objet d'un rappel à l’ordre, les clients ne respectaient pas les distances de sécurité.

Pour Thierry Laurent, le fonctionnement de ce bar de nuit ressemblaient en tout point à celui d'une discothèque. "Sur les quatre établissements visités, deux étaient en règle, un a fait l'objet d'une mise en demeure parce que les clients étaient trop rapprochés, observe-t-il. Et puis le troisième a fait l'objet d'une décision de fermeture. C'est une ancienne discothèque qui a pensé qu'elle pouvait fonctionner comme un bar de nuit et comme un restaurant, mais ce que nous avons constaté quand nous sommes entrés avec les forces de police correspondait au fonctionnement d'une discothèque, avec un public jeune et nombreux qui dansait sans distanciation sociale. Nous avons eu un échange avec les propriétaires, ont leur a expliqué et nous leur avons adressé un arrêté de fermeture."

Thierry Laurent, sous-préfet de Montpellier, a demandé la fermeture d'une ancienne discothèque Copier

Le sous-préfet rappelle que toutes les boites de nuit doivent garder portes closes. " Cette décision de fermeture, c'est la mise en oeuvre du décret du 10 juillet 2020 dernier qui prévoit que les discothèques ne peuvent pas être ouvertes", martèle-t-il.

Vendredi soir, c'était à Montpellier que le sous-préfet a patrouillé dans les bars et restaurants du centre-ville pour faire de la pédagogie.