Une ancienne étudiante dijonnaise décède dans l'incendie de Paris

Une ancienne étudiante de la Burgundy School of Business (BSB), est décédée dans l'incendie de la rue Erlenger à Paris.

Dans une publication sur Facebook, le directeur de la BSB, Stéphan Edouard Bourcieu, a annoncé cette nuit le décès de Myriam, une ancienne étudiante de l'école de commerce dijonnaise.

Elle fait partie des 10 victimes de ce violent incendie qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, dans le 16 ème arrondissement de Paris.

"Elle avait choisi BSB en 2015", détaille le directeur. "Elle devait être diplômée dans quelques semaines lors de la Cérémonie de remise des diplômes. Nous penserons évidemment très fort à elle lors de cette cérémonie".

Membre de la "junior entreprise" de l'école, elle avait fait preuve de "courage et de persévérance" pour valider l'intégralité de son parcours, explique Stéphan Edouard Bourcieu. "Toute la communauté BSB s'associe à moi pour présenter nos condoléances les plus sincères à la famille, à ses proches et à tous ses amis".