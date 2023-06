Une ancienne infirmière condamnée à 9 mois de prison ferme pour escroquerie à Anglet

L'infirmière d'Anglet soignait surtout son portefeuille, plutôt que les patients. Une ancienne soignante de 57 ans a été condamnée ce mardi par le tribunal judiciaire de Bayonne pour escroquerie, abus de confiance et banqueroute. Elle avait lancé en 2019 un établissement médical qui s'est avéré être un écran de fumée, prétexte à plusieurs pratiques illégales.

Le projet était séduisant. Plusieurs médecins, des infirmières, des kinés, une psychologue, des secrétaires et du matériel flambant neuf. Tout cela pour aider les plus démunis. Mais rapidement, après l'ouverture,, l'établissement "Mediqal" d'Anglet, va être liquidé, plombé par une dette abyssale de 400 000 euros, après seulement deux années d'activité. C'est la fin du projet porté par l'infirmière de profession Catherine Wantz, et le début de sa descente aux enfers judiciaires. Devant la chambre correctionnelle de Bayonne, la prévenue de 57 ans a les traits tirés et le visage sombre des mauvais jours. Elle sait qu'elle risque gros. "J'ai fait des erreurs" reconnaît-elle. Elle va être lourdement condamnée pour une série de malversations en tant que directrice générale, mais surtout gestionnaire de fait.

Argent public

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) va rapidement couper le robinet des remboursements, en raison de multiples actes douteux mis au jour par les services internes de la Sécurité Sociale. Exemple : l'utilisation illégale des cartes professionnelles des médecins. Près de 50 000 euros sont également captés à travers les dispositifs publics mis en place pour aider les entreprises face à la crise sanitaire et aux conséquences économiques de la Covid. "Une déconfiture" selon la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul.

Abus de confiance

Dans son réquisitoire, la vice-procureure de la République Caroline Parizel va souligner le parcours chaotique du centre médical avec "sept changements de statuts", et celui du siège social de l'association qui portait la structure médicale. Mais surtout le rôle central de Catherine Wantz . Il n'y avait pas de comptabilité. Le délit de banqueroute est donc constitué. L'abus de confiance aussi, avec l'utilisation de fonds publics pour l'achat de billets d'avion ou le paiement des loyers de son habitation. Enfin, l'escroquerie est également constituée selon le parquet avec des arrêts de travail sollicités par la prévenue alors que le centre médical était déjà liquidé. "Rien ne peut assurer que Madame ne réitérera pas les faits" insiste Caroline Parizel qui a demandé deux ans de prison, dont une année avec sursis.

Passage par la case prison

Le tribunal a finalement prononcé 18 mois de prison, dont neuf avec sursis. L'incarcération à délais différé n'est pas suspensif en cas d'appel. Catherine Wantz ne pourra échapper à la prison et devra se présenter à la maison d'arrêt de Pau le 3 juillet afin d'y purger sa peine de neuf mois de prison ferme. Elle va aussi devoir verser 10 000 à la CPAM de Bayonne, partie civile dans le dossier. Elle est aussi condamnée à une interdiction définitive de gérer une entreprise ou une association. La présidente de l'association, une professeure d'histoire de 57 ans qui comparaissait en même temps, a été relaxée des faits de banqueroute. Catherine Wantz a déjà été condamnée en 2016 pour des faits d'escroqueries et de fraudes, ainsi qu'en février 2023 pour avoir organisé des stages bidon à destination des pharmaciens du Pays basque.