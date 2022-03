Une ânesse en train de mettre bas retrouvée ligotée au fond de la Neste à Lannemezan

Des techniciens du canal de la Neste ont découvert à Lannemezan (Hautes-Pyrénées) ce jeudi une ânesse, dont les pattes arrières étaient ligotées, noyée dans le cour d'eau. La présidente de l'association de protection animale Les Potes à Pouf, de Capvern, a constaté sur place que la femelle était en train de mettre bas. "D'un seul coup mon regard s'est porté sur sa vulve qui était ouverte, et on voyait la tête du petit !", se désole Maryline Lacourt.

Elle ignore s'il s'agit d'un acte de malveillance pur et simple ou si l'ânesse est morte en mettant son petit au monde. "On n'a pas fait d'autopsie, mais quelle que soit la raison c'est un acte tout à fait condamnable ! On ne jette pas un animal dans un canal, c'est inadmissible, intolérable". Elle a porté plainte le jour-même à la gendarmerie de Lannemezan.

Appel à témoignages

L'association appelle tous ceux qui pourraient avoir des informations à témoigner auprès de la gendarmerie de Lannemezan. À ce jour l'association n'a pas reçu d'information mais "beaucoup de messages de soutien, de gens choqués, une dame a même proposé une récompense pour ceux qui permettraient de retrouver la personne qui a fait ça." Maryline Lacourt espère que "la personne qui a fait ça sera retrouvée et entendue pour savoir ce qui l'a menée à cet acte là qui paraît très barbare ! Quand j'ai vu que c'était une femelle en train de mettre bas, ça m'a vraiment bouleversée !"