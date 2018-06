Une Angoumoisine de 34 ans est entre la vie et la mort au CHU de Poitiers. Son ex-mari l'a poignardée à plusieurs reprises samedi soir. Il vient d'être incarcéré pour tentative d'assassinat. La jeune femme était victime de violences conjugales depuis plusieurs années.

Angoulême, France

L'agression a eu lieu samedi, vers 21 heures, dans le centre-ville d'Angoulême. La victime, 34 ans, remonte dans sa voiture, à quelques pas de chez elle. A l'intérieur du véhicule : sa fille de 12 ans et une amie de celle-ci. L'ex-mari, un homme de 41 ans, arrive et casse les vitres de la voiture, selon Anne-Laure Willaumez, adjointe au maire d'Angoulême, et vice-présidente du CCAS, le centre communal d'action sociale. La jeune femme reçoit plusieurs coups de couteau. Son pronostic vital, ce lundi, est toujours engagé selon le parquet d'Angoulême.

Le mis en cause est arrêté quelques heures plus tard, en dehors de la ville. Il est mis en examen, ce lundi soir, pour tentative d'assassinat.

Mise à l'abri et épaulée

Cette mère de 3 enfants était accompagnée depuis août dernier par le CCAS, le centre communal d'action sociale et par sa structure Parenthèse, qui s'occupe des femmes battues. C'est un travailleur social qui avait donné l'alerte. Venu pour monter un dossier avec le couple, il avait remarqué que la femme avait des bleus sur le corps. La victime avait pu être hébergée et épaulée. Elle était encore suivie.

En novembre dernier, la trentenaire avait pu rencontrer la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité femmes-hommes lors de sa venue à Angoulême. Marlène Schiappa lui avait alors accordé en urgence un titre de séjour.

Déjà condamné une dizaine de fois

L'homme, lui, devait être expulsé vers l'Algérie. Il avait été placé en centre de rétention à Bordeaux. Le juge des libertés l'a libéré le 15 juin. Le quadragénaire avait engagé une nouvelle procédure judiciaire.

Il a déjà été condamné à une dizaine de reprises pour des affaires d'alcool, de stupéfiants, mais aussi de séjours irréguliers. Une procédure avait été engagée pour violences conjugales. L'homme avait fait appel de sa condamnation. Et c'est pour ça que la victime n'a pas pu bénéficier du téléphone "grand danger", explique le procureur Jean-David Cavaillé. "Il faut une condamnation ferme". Le procureur précise que ce téléphone relié directement avec les forces de l'ordre et géolocalisable a été utilisé 4 fois en Charente.

80 femmes relogées en Charente

Le CCAS d'Angoulême gère le dispositif d'accueil pour les femmes battues sur le département de la Charente. En ce moment, 80 femmes sont mises à l'abri, certaines avec leurs enfants. Une centaine sont aussi suivies. Pour leur sécurité, il y a 11 logements qui peuvent les accueillir, elles peuvent dormir dans des hôtels. Des endroits tenus secrets et changés régulièrement.