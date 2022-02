Une antenne 5G et TNT incendiée à Lacroix-Falgarde près de Toulouse

Les faits se sont déroulés tôt ce samedi matin, aux alentours de 2 heures. Les pompiers de Haute-Garonne ont été appelés pour un incendie sur une antenne 4G/5G et de télévision numérique terrestre (TNT). Le feu avait pris sur un pylône situé à Lacroix-Falgarde près de Toulouse.

Ecran noir pour la TNT

Au total, une dizaine de pompiers et deux engins ont été mobilisés pour venir à bout des flammes. On ne connait pas encore les causes du sinistre.

Le mât est utilisé par TDF pour la diffusion de la télévision numérique, les foyers qui reçoivent la télévision de cette manière ont donc ce matin un écran noir. Des antennes 5G appartenant à Bouygues Telecom et Free ont également été touchées, SFR y a pour sa part une antenne 4G. Les clients de ces opérateurs vivant dans ce secteur peuvent donc être touchés.