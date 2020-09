Les bénévoles du Secours populaire de Chatelaudren-Plouagat se disent "écoeurés", alors que les locaux ont été cambriolés six fois en deux semaines début septembre.

Une antenne du Secours populaire bretonne cambriolée six fois en 15 jours

Maigre butin pour les cambrioleurs, mais beaucoup de travail pour les bénévoles. C'est ce qu'on peut résumer de la série de cambriolages, début septembre, à l'antenne du Secours populaire de Chatelaudren-Plouagat. Six visites en l'espace de 15 jours !

Les cambrioleurs ont volé des légumes : pommes de terre et carottes, ainsi que des vêtements de la boutique, vendus pourtant pour une somme modique : pantalons et t-shirts pour 1,5 euro, robes à 2 euros.

Ils ont aussi fracturé la porte d'un chalet en bois sur le parking, où étaient entreposés des sacs poubelles renfermant du linge voué à être trié en Belgique : "Tous les sacs ont été éventrés, vêtements, chaussures...", se lamente Janick Madeleine, la responsable. Il s'agit de linge déchiré, tâché...

Les bénévoles se disent "écœurés"

Est-ce de la dégradation gratuite ? Si ce n'est pas le cas, les bénévoles affirment qu' "il suffit de demander ! Si quelqu'un est dans la peine, même si ses revenus dépassent le quotient, on l'aide, pour le dépanner !"

Le Secours populaire a porté plainte, les gendarmes effectuent des rondes. En attendant, il est demandé aux bénévoles de ne plus fermer le chalet, ils bloquent donc les portes avec l'arrière du camion. Une solution visiblement efficace : "On n'a plus de visite pour le moment".